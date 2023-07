Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 21-23 iulie 2023 și 28-30 iulie 2023 va fi oprit traficul rutier pe str. Nicolae Milescu - Spataru, tronsonul cuprins intre str. Prof. Ion Dumeniuk și str. Bucovina, in legatura cu necesitatea executarii unor lucrari de demontare a elementelor…

- In perioada 7-12 iulie 2023, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Valea Trandafirilor, tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea, anunța Primaria mun. Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii Valea Trandafirilor.

- Atenție, șoferi! Mai multe transporturi cu gabarit depașit vor traversa in acest week-end Romania. Acestea vor ajunge in Cluj-Napoca, cu destinația Mureș. Vezi cum va fi afectat traficul rutier.

- Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…

- Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…

- In perioada: 03 iunie 2023 – 31 iulie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și A. Pușkin, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de asfaltare a str. 31 August 1989. In perioada executarii lucrarilor de…

- In data de 23 mai 2023, președintele Autoritații Vamale Romane, dl. Bogdan – Lari Mihei a participat, in județui Vaslui, la deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Bumbata (Romania) – Leova (Republica Moldova) și a punctului vamal de frontiera Bumbata care vor contribui la…

- Administrația de Stat a Drumurilor informeaza ca, incepand cu urmatoarele zile va fi redirecționat traficul rutier in zona șantierului de reabilitare a podului peste raul Bic și a pasajului peste calea ferata, Etapa II, care include și construcția drumului de acces denivelat spre strada Pietrariei.