- In perioada 23 – 26 iunie scrimerii de la Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara au participat la Campionatul Național de Scrima pentru Copii, care s-a desfașurat la București in sala de scrima „Ana Pascu”. Au fost 6 probe individuale și 2 probe de echipa, 4 dintre ele fiind caștigate de copii clubului…

- Bucuresti a gazduit Campionatul National si Turneul Republican de Copii, Juniori Mici si Cadeti la Taekwondo WT, iar printre medaliati s au numarat si sportivii de la ACS Marina Constanta. La competitie au luat parte aproximativ 430 de sportivi, clubul de pe litoral participand cu un lot de 30 de sportivi,…

- Sportivii de la CSM Suceava s-au remarcat recent la Campionatul Național de Canotaj pentru seniori, unde au reușit sa urce de cinci ori pe podiumul de premiere. Concursul s-a desfașurat la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipa" din Snagov.Astfel, echipajul format din Darius ...

- SALBA DE MEDALII… Sportivii de la C.S “Varan” Vaslui au stralucit la ediția din acest an a Campionatului Național de Kemo – Full Contact de la București. Delegația vasluiana, condusa de Daniel (Bodo) Butnaru, a obținut 11 medalii, dintre care 3 de aur, 3 de argint și 5 de bronz. Ediția 2023 a Campionatului…

- MEDALII… C.S “Viitorul” Vaslui a obținut trei medalii, dintre care doua de aur și una de argint, la Campionatul Național de atletism pentru Copii 1 și 2 de la București. Andrei Volocaru a terminat pe primul loc in proba de aruncare a ciocanului – Copii 1, Rebeca Samoila s-a impus in proba feminina,…

- Sambata și duminica, la București, s-a desfașurat finala Campionatului Național de Copii I și II (12-13ani), la start aliniindu-se și trei sportivi de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club condus de Mihaela Marin.

- Sportivii CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Jasmina Ciocoiu și Bogdan Aenoaei au participat la Campionatul Național de Full-Kempo 2023, care s-a organizat in acest an la București. In jur de 300 de sportivi din toata țara s-au strans la Sala Apollo și au luptat pentru cel mai important titlu la nivel național.…