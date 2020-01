Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, patru primarii de comune din județul Buzau au fost luate cu asalt de polițiștii de la Economic intr-un amplu dosar ce vizeaza savarșirea infracțiunii de fals. Este vorba despre Cozieni, Glodeanu Siliștea, Glodeanu Sarat și Amaru, care ar fi achiziționat materiale pentru locuri…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de percheziții, in 25 de județe și in București,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 102 perchezitii domiciliare si pun in aplicare 15 mandate de aducere, in Bucuresti si 25 de judete, printre care și Buzau, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infractiuni…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate impreuna cu procurorii DIICOT din Dambovita au facut marți dimineața, 36 de perchezitii in municipiul Brasov și pe raza judetului Dambovita, la domiciile unor persoane banuite de operatiuni ilegale cu droguri. Conform anchetatorilor, au…

- Politistii au declansat o ancheta dupa ce un elev de 18 ani, din clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic de Meserii si Servicii din Buzau, a pulverizat spray lacrimogen pe coridorul unitatii scolare, iar trei fete au ajuns la Spitalul Judetean. In urma incidentului, patru clase au fost evacuate.

- Trei persoane sunt grav ranite dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent, vineri, pe un drum național din județul Buzau, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe DN2E85 București - Buzau, intre localitațile Cioranca și Limpezis din județul…

- Meteorologii au emis luni seara avertizari Cod galben de ceața valabile in județele Braila, Galați și Buzau pana la ora 2.00, anunța MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Potrivit meteorologilor, avertizarile vizeaza județul Braila, localitațile Buzau, Ramnicu…

- A fost alerta maxima in județul Buzau, dupa dispariția a patru adolescente, sesizate la 112 la interval de numai cateva ore intre ele. Toate cazurile au fost rezolvate pana la orele amiezii. Una dintre eleve a fost gasita in județul Valcea. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au fost…