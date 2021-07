Patru persoane şi-au pierdut viaţa în inundaţii produse în urma unor ploi torenţiale din stațiunea rusă Soci Patru persoane si-au pierdut viata in inundatii produse in urma unor ploi torentiale care au lovit o zona din jurul statiunii ruse Soci de la Marea Neagra, au anuntat marti oficiali, relateaza dpa. O masina care se afla pe o sosea in apropierea orasului Tuapse a fost luata de ape, provocand moartea unei femei in varsta de 36 de ani si a fiicei ei de 13 ani. Tatal fetitei a reusit sa iasa din vehicul si a supravietuit, potrivit autoritatilor locale. Un barbat de 71 de ani si o fata au fost gasiti morti in aceeasi zona, scrie Agerpres.ro. Din cauza vremii severe, autoritatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

