- Peste 130 de pompieri din cinci judete au evacuat apa, in cursul noptii de luni spre marti, din 36 de gospodarii din localitatile Tarnava si Boian, ultima fiind cea mai afectata de Codul portocaliu de inundatii, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O autospeciala de interventie cu o barca, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, care se deplasa catre comuna Sanduleni unde urma sa intervina pentru evacuarea a doua persoane, a fost implicata intr-un accident rutier cu un autoturism. “In autospeciala de pompieri se aflau…

- Un numar de 18 pompieri din municipiul Medias intervin in sprijinul cetatenilor afectati de inundatii din judetul Alba, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, pompierii s-au deplasat cu autospeciale…

- Ambulantele SMURD au transportat la spitalul din Medias trei femei si un barbat, raniti in accidentul care a avut loc duminica, pe DN14, la iesirea din Copsa Mica, unde traficul este blocat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Una…

- Doua femei si un barbat au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- UPDATE ORA 21.06 Un elicopter SMURD a aterizat marti seara in zona varfului Batrana, din muntii Cindrel, pentru ajutorarea unui taietor de lemne, care s-a ranit in timp ce taia un copac, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, Ramona Nistor.…

- Trei persoane, intre care un bebeluș de doua luni, au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit luni seara, in comuna Șinca, judetul Brașov, cu un autocar care avea 25 de pasageri, transmite MEDIAFAX.Accidentul rutier s-a produs in satul Perșani, comuna Șinca, judetul Brașov.…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…