Patru pacienți operați de același medic din Craiova au murit Un medic din Craiova este acuzat ca ar fi omorat patru pacienți pe care ii operasera. Victimele acestuia aveau varste cuprinse intre 64 și 77 de ani. Medicul a fost reținut de polițiștii din Dolj. Barbatul, in varsta de 46 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea a patru infracțiuni de ucidere din culpa in forma continua. ”In fapt, barbatul, in calitatea sa de medic, in cadrul unei unitati medicale din municipiul Craiova, este banuit ca ar fi efectuat patru interventii chirurgicale, respectiv prelevarea de probe biopsice, ulterior intervenind decesul a doi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un chirurg de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in varsta de 46 de ani, a fost retinut, luni, pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea a patru infractiuni de ucidere din culpa, in forma culpei medicale, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj.

- Medicul de 44 de ani a fost retinut de politistii doljeni, marți, fiind suspectat de uciderea din culpa a patru pacienți pe care ii operase. Victimele aveau varste cuprinse intre 64 și 77 de ani, potrivit Gazeta de Sud.Potrivit IPJ Dolj, politistii de la Investigatii Criminale Dolj l-au retinut pentru…

- Un medic din Craiova a fost retinut de politistii doljeni, fiind suspectat de moartea a patru pacienti carora le facuse interventii chirurgicale, victimele avand varste cuprinse intre 64 si 77 de ani. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca politisti din…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 46 de ani, din municipiul Craiova, banuit de comiterea a patru infractiuni de ucidere din culpa, in forma…

- Politistii doljeni au dispus, ieri, retinerea unui medic de 46 de ani, suspectat de comiterea a patru infractiuni de ucidere din culpa. Potrivit oamenilor legii, medicul ar fi responsabil pentru decesul a patru pacienti. Acestia din urma ar fi decedat in urma unor interventii chirurgicale, respectiv…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu anunța ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. ”Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru…

- Un barbat in varsta de 50 ani din București, care a facut stop cardiac, a fost salvat, pentru ca a fost resuscitat de cadrele didactice dintr-un liceu din municipiul Iași. Barbatului i s-a facut rau, in timp ce preda un curs, relateaza realitateadeiasi.net . oordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu,…

- Este scandal la Universitatea de Medicina și Farmaceutica din Timișoara, dupa ce in centrul orașului au aparut așa numitele liste ale rușinii. Sumele incasate de profesorii universitari sub forma de șpaga se ridica la mii de euro. In plina sesiune, zona centrala a orașului și strazile din preajma universitații,…