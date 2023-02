Patru fosti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetateni cazahi, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala. Acestia ar fi creat doua circuite fictive si au provocat statului un prejudiciu de peste 37 de milioane de lei. Fata de zeci de persoane a fost clasata cauza, intrucat faptele s-au prescris, in urma deciziei CCR. DIICOT anunta ca se continua verificarile cu privire la un alt suspect, care este in Rusia si nu i se pot comunica acuzatiile. Suspecții, doi cetațeni kazahi și doi romani Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…