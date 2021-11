Stiri pe aceeasi tema

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) reported on Wednesday that in the last 24 hours, 82,498 doses of the Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson COVID-19 vaccines were administered, 46,904 first doses, 14,102 second doses, and 21,492 third doses,…

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) reported on Friday that in the last 24 hours, 128,014 doses of the Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson COVID-19 vaccines were administered, 86,385 first doses, 10,476 second doses, and 31,153 third doses. Since…

- Romania's National COVID-19 Vaccination Coordination Committee (CNCAV) reported on Wednesday that in the last 24 hours, 79,559 doses of the Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson COVID-19 vaccines were administered, 43,952 first doses, 8,435 second doses, and 27,172 third doses.…

- 52.815 de romani au fost vaccinați impotriva coronavirusului, la nivel național, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sambata, 9 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Numarul persoanelor care s-au imunizat este in scadere…

- Vaccinul Moderna ofera o protecție mai buna pe termen lung impotriva formelor grave de Covid-19, comparativ cu cel al Pfizer, potrivit unui studiu publicat Cercetatorii Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC). (CDC) au analizat un eșantion de aproape 3.700 de adulți spitalizați pentru…

- Strategii diferite in ceea ce privește a treia doza de vaccin anti-COVID 19. Numeroase țari analizeaza varianta, dar nu au luat decizia, in timp ce altele au decis sa acorde a treia doza persoanelor vulnerabile. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat pe 18 august ca situatia actuala nu impune…

- Riscul de tromboza este mai mare pentru persoanele care trec prin COVID-19 decat pentru cele care se vaccineaza, potrivit unui studiu care a utilizat datele a peste 29 de milioane de oameni din Anglia. Probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sange periculoase dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 este…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost vaccinate 5.643 de persoane, informeaza duminica seara Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Datele CNCAV arata ca numarul vaccinaților cu schema completa a ajuns la 5.055.278. De la debutul campaniei…