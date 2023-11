Stiri pe aceeasi tema

- Primul elicopter BlackHawk, destinat gestionarii situațiilor de urgența, a aterizat la sediul Inspectoratului General de Aviație al MAI, achiziționat in cadrul proiectului european Viziune 2020. Totodata, in saptamana 13-19 noiembrie a.c. urmeaza sa fie livrate inca 3 elicoptere iar pana la finalul…

- O delegatie de la Ministerul Proiectelor Europene, de la Inspectoratul General de Aviatie si de la IGSU se afla in vizita de lucru in Polonia, la fabrica firmei care va furniza Romaniei 6 elicoptere medii-grele Black Hawk pentru interventii in situatii de urgenta, conform acordului cadru semnat in anul…

