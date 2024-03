Un caz neobisnuit are in prim plan 5 elevi de la doua dintre cele mai prestigioase licee din Galati. Ce s-a intamplat exact nu este clar. Cert este ca, dupa ce parintii fetei au vazut imaginile, au intrat pe fir procurorii DIICOT, care i-au saltat pe baieti de la liceu, miercuri, pentru audieri. ”Cercetarile au […] The post Patru elevi de 16 ani s-au filmat in timp ce intrețineau relații sexuale cu o colega și au distribuit imaginile in licee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .