Patru copii născuți surzi pot să audă, după un tratament experimental Intr-un tratament experimental, oamenii de știința chinezi au folosit terapia genica pentru a restabili capacitatea auditiva la copiii care s-au nascut surzi. Aceștia au dezvoltat capacitatea de a auzi dupa ce au primit injecții cu un virus care a inlocuit ADN-ul celulelor ciliate din urechea interna. Aceasta terapie genica funcționeaza atunci cand surditatea se datoreaza lipsei de otoferina – o proteina produsa pentru a transmite semnale auditive de la ureche la creier. Doar aproximativ 1% pana la 5% din cazurile de surditate innascuta sunt cauzate de lipsa otoferinei, astfel incat mulți copii… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

