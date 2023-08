Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Deva si cei de la Punctul de Lucru Baița au intervenit ieri seara la un nou incendiu in comuna Soimus, din judetul Hunedoara. Dupa sinistrul care a mistuit o casa in localitatea Paulis, in noapte a ars si o gospodarie din Sulighete, sate care apartint de aceeasi unitate administrativ teritoriala.…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2:00, sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Peregu Mic. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Arad cu doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Grav accident de circulatie produs azi la Saliștioara, judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat cinci victime, printre care si o minora. Una dintre persoanele ranite a fost gasita incarcerata. La locul evenimentului s-au mobilizat de urgența echipajele operative din…

- Pompierii din Deva au intervenit de urgenta in aceasta seara la o gospodarie din Boholt, judetul Hunedoara, unde o anexa a fost cuprinsa de foc si incendiul ameninta sa se propage si la alte cladiri. Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma și un echipaj SMURD au sosit la fata locului, unde incendiul…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

