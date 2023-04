Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul companiei ”Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, a fost depistat și reținut vineri, 14 aprilie, de polițiști intr-o casa parasita din localitatea Durlești, Republica Moldova, dupa o saptamana de la evadare.Șaran a evadat, dupa ce și-a rupt brațara de la picior, care ii montoriza locația, și a…

- Un barbat s-a urcat la volan, deși nu avea acest drept, explicația data oamenilor legii fiind aceea ca soția sa era prea obosita sa mai conduca mașina. Acum are alte probleme decat starea de oboseala a soției. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari…

- Pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, s-au format mai multe mijloace de transport. Polițiștii de frontiera și funcționarii vamali intreprind toate masurile necesare pentru degajarea circulației transfrontaliera.

- Zeci de perchezitii au avut loc joi, in mai multe județe, intre care și Brașovul, dar și in Republica Moldova intr-un dosar de inselaciune cu criptomonede . Politistii din Timis au efectuat 12 perchezitii in judetele Timis, Constanta, Brasov, Iasi, Hunedoara si in municipiul Bucuresti, concomitent cu…

- Luni seara, cetațeanul ucrainean, in varsta de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de omor și trecerea ilegala a frontierei, a fost localizat și depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, ca urmare a informațiilor operative oferite in timp real de catre…

- Epopeea pistolarului din cartierul Alexandru a luat sfarsit! Alin Alexandru Plop, cel care si-a impuscat vecinul de cartier in urma unei razbunari, a fost prins in Chisinau, Republica Moldova. Acesta reusise sa fuga acolo cu tot cu iubita lui, trecand val-vartej prin vama Sculeni. Miercuri seara, Plop…

- Mihail Șaran, fondatorul Bismobil Kitchen, suspectat ca a inșelat sute de clienți din Romania și Republica Moldova, lasandu-i fara mobila, a fost arestat pentru 20 de zile. El a fost prins de autoritați pe Aeroportul Chișinau, in timp ce se pregatea sa paraseasca țara.

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…