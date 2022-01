Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a negat informatiile aparute in presa ucraineana, conform carora ar negocia cu Andrei Sevcenko preluarea echipei sale, relateaza News.ro. "Va spun sincer: nu iau in considerarea numrea lui Sevcenko in functia de antrenor principal al echipei Dinamo.…

- Razvan Lucescu a povestit despre un episod jenant in care s-a expus in fața lui Mircea Lucescu și a prietenilor tatalui, vizavi de o suma din banii familiei pe care a pus mana. Razvan Lucescu, 52 de ani, a povestit in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D, un episod din viața sa care…

- Andriy Shevchenko (45 de ani), fostul mare fotbalist și actual antrenor, a fost demis de Genoa dupa doar 2 luni. Aventura antrenorului ucrainean in Serie A s-a incheiat prematur, dupa 11 partide in care a stat pe banca celor de la Genoa. Inainte de a antrena in Italia, Shevchenko a fost selecționerul…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (76 de ani), l-a cedat la Everton pe fundașul stanga Vitaliy Mykolenko (22 de ani). Suma de transfer este de 23.5 milioane de euro. Prima mutare importanta din anul 2022 il are protagonist pe Mircea Lucescu. Dinamo Kiev l-a cedat in Premier League pe…

- Politia portugheza a anuntat, joi, ca a arestat 54 de suporteri ai echipei Dinamo Kiev, care au fost implicati seara trecuta in confruntari violente cu fani ai formatiei Benfica Lisabona. Echipa lui Mircea Lucescu si formatia portugheza s-au intalnit, miercuri, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor,…

- Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, s-a declarat multumit de evolutia formatiei lui in Liga Campionilor, nu insa si de rezultatele inregistrate. "Sunt multumit de fotbalul pe care l-am aratat in aceasta grupa incredibil de grea. Totusi, nu pot fi multumit de rezultate, deoarece am fi putut…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a revenit pe primul loc în campionatului Ucrainei, dupa ce s-a impus, vineri, cu scorul de 6-1, pe terenul formatiei Cernomoret Odessa, într-un meci din etapa a XV-a.Golurile au fost marcate de Buyalskyy ('27, '58 penalty),…

- Artem Fedetskyi, fost jucator al lui Șahtior imprumutat la Karpati Lvov in 2010, dezvaluie ca el și colegii lui au primit de la Rinat Ahmetov o jumatate de milion de dolari ca sa caștige meciul cu Dinamo Kiev și sa deschida calea echipei din Donețk spre un nou succes in campionatul Ucrainei. In acel…