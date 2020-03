Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis sa asigure plata somajului tehnic in proportie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. “O alta masura foarte importanta pe care am luat-o este aceea de a asigura plata somajului tehnic, plata angajatilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei. Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 2, a prezentat masurile luate aseara in ședința de guvern: Masuri pentru sprijinirea ministerelor direct implicate in lupta impotriva Covid-19 – Am suplimentat bugetul Ministerului Sanatații cu 42 de milioane de lei, pentru susținerea centrelor…

