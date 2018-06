Paul Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv, a declarat luni, in timpul audierilor de la Tribunalul Bucuresti, ca a ramas "uimit" cand a aflat de la un barman ca incendiul din seara zilei 30 octombrie 2015 a izbucnit de la artificii, deoarece nu a stia ca se va desfasura un joc pirotehnic.



In declaratia data in instanta, Paul Gancea a explicat ca in clubul Colectiv aveau loc evenimente muzicale, lansari de videoclipuri, spectacole, evenimente de firma, lansari de produse, insa a precizat ca, de la venirea lui in societatea care administra clubul, in niciunul dintre aceste…