Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au luptat pentru a nu parasi competiția de la Antena 1, prezentatoarea emisiunii a anunțat ca pentru prima data in acest sezon, doua concurente parasesc competiția. Din pacate, cufarul deținea un diamant roșu, astfel ca Anca și Alexandru Ungureanu au fost prima echipa care au parasit competiția…

- Ziua de bilanț a etapei cu numarul doi a trimis aseara in cursa ultimatum doua echipe calificate automat, Anca și Alexandra Ungureanu, alaturi de Eliza și Cosmin Natanticu, iar o a treia echipa, formata din Mihai și Elwira Petre, a fost nominalizata de catre colegii de cursa. Aseara, reality show-ul…

- Cosmin și Eliza Natanticu au uitat ca sunt filmați și ii vede o țara intreaga și au rabufnit la TV. In timpul primei misiuni din proba de eliminare de la ”Asia Express”, cei doi au avut o criza de nervi care i-a facut sa nu mai țina cont de cele spuse. Iata cine i-a scos din minți pe cei doi soți.

- Mihai Petre și soția lui, Elwira Duda, formeaza una dintre echipele din sezonul 4 Asia Express, iar presiunea competiției iși face deja simțita prezența. Dupa o proba in care dansatorul ar fi fost defavorizat de faptul ca nu mai are o vedere tocmai buna, intre el și partenera lui a izbucnit o discuție…

- In cea de-a cincea ediție din sezonul 4 Asia Express, cele trei echipe de la cursa pentru Ultima Șansa nu au scapat de facut autostopul. De data aceasta, Cuza și Emi nu s-au mai putut abține și au inceput sa injure sub presiunea probei.

- Connect-R a trecut prin momente dificile in sezonul 4 din Asia Express, dupa ce a avut parte de o criza de spondiloza cerviacala. Concurentul a apelat cele mai neaștepat gesturi pentru a scapa de dureri.

- Scene neverosimile au avut loc vineri, in prima liga a Turciei, in timpul partidei Adana Demirspor - Konyaspor, scor 1-1. Celebrul Mario Balotelli (31 de ani) a avut o noua rabufnire care face inconjurul internetului. Schimbat in minutul 57 cu Ezeh, dupa o prestație per total modesta, Mario Balotelli…

- Cosmin Moți (36 de ani), directorul sportiv al celor de la Ludogorets, a fost protagonistul unei crize de nervi in meciul jucat marți seara de bulgari cu Malmo, in play-off-ul Champions League. Ludogorets a caștigat cu 2-1, dar a fost eliminata din competiție, suedezii impunandu-se cu 3-2 la general.…