Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului impreuna cu Consiliul Județean Timiș organizeaza a III-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, in perioada 16 – 18 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” la Bastionul Maria Theresia din Timișoara.a Muzeul Național al Banatului este a patra instituție muzeala din Romania care gazduiește…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii organizeaza duminica, 27 iunie, festivitatea consacrata Zilei Nationale a Portului Popular, ediția 2021. In cadrul evenimentului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala va expune costume tradiționale moldovenești din zonele etnografice Nord, Centru,…

- Muzeul National al Banatului (MNB) a lansat prima expozitie cu public, in cadrul evenimentului ''Patrimonium 2020'', deschisa pana in 30 iunie, care prezinta o selectie de bunuri culturale de valoare, achizitionate in perioada pandemiei, precum si piese descoperite de arheologi pe santierele organizate…

- Muzeul National al Banatului (MNB) a lansat prima expozitie cu public, in cadrul evenimentului ''Patrimonium 2020'', deschisa pana in 30 iunie, care prezinta o selectie de bunuri culturale de valoare, achizitionate in perioada pandemiei, precum si piese descoperite de arheologi pe santierele…

- Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industie și Agricultura (CCIA) Timiș va gazdui, in perioada 19 - 23 mai, ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, o manifestare expoziționala cu o tradiție de 25 de ani in capitala Banatului. The post Salonul Industriei Ușoare, la ediția de…

- Muzeul Național al Banatului și istoricii din cadrul acestuia ne prezinta o scurta istorie a podurilor care au legat cele doua parți ale Timișoarei, peste canalul Bega. In cei 700 de ani de cand locuitorii acestui oraș și-au legat viața de acest rau, Bega a fost și scut de aparare, și cale de comunicație,…

- Expoziția temporara „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume intr-un cufar”, deschisa la Muzeul Național al Banatului, se va inchide la sfarșitul acestei luni. Pan la sfarșitul lunii, muzeul ofera celor intersați sa cunoasca mai indeaproape istoria acestui…