- Trei vieți tinere au fost curmate, in cursul nopții trecute, pe DN 1 la Oiejdea, ca urmare a unui teribil accident, provocat șofer de doar 19 ani, aflat sub influența alcoolului, care a intrat cu autoturismul intr-un grup de șase tineri care se deplasa pe marginea drumului. Numele acestora ar fi Patrick,…

- FOTO| Patrick, Daniel și Bogdan, tinerii din ALBA care au murit calcați de un șofer BEAT, seara trecuta. Barbat: „Ala merita pușcarie pe viata fraților!” Trei vieți tinere și-au gasit sfarșitul intr-un accident teribil, in care un șofer de doar 19 ani, sub influența alcoolului, a calcat un grup de 6…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc sambata, 19 august 2023, pe DN 7, pe raza localitații Caineni. Evenimentul rutier s-a petrecut azi, 19 august 2023, in jurul pranzului. Potrivit IPJ Valcea, din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca ar fi avut loc o coliziune…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a 3 adulți și a unui copil a avut loc in seara zilei de astazi, 30 iulie 2023, pe Calea Moților din Alba Iulia. „Traficul rutier este ingreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier, produs in zona Supermarket Penny, in care au fost implicate…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei minore de 9 ani a avut loc in cursul serii de 23 iulie 2023, in satul Craiva. Minora, care se plimba cu bicicleta, ar fi fost acroșata de un autoturism parcat, care a fost lovit de alt autoturism. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, ar fi vorba de o minora […]…

- Accident rutier pe DN 1, in zona Oiejdea: Un motociclist a ajuns la spital, dupa ce a fost acroșat de un autoturism Accident rutier pe DN 1, in zona Oiejdea: Un motociclist a ajuns la spital, dupa ce a fost acroșat de un autoturism La data de 21 iulie 2023, in jurul orei 12,00, pe DN 1, in afara localitații…

- Luni, 12 iunie 2023, in jurul orei 12.40, un barbat de 49 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in zona intersecției dintre strazile Ampoița cu Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 58 de ani, din municipiul Aiud. In […]…

- Ieri, 5 iunie 2023, in jurul orei 13.10, pe Drumul Județean 107M, in afara localitații Valișoara, un barbat de 51 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autoturismul care circula in fața sa și era condus de un barbat de 37 de ani,…