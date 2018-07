Patriarhul României a împlinit 67 ani Aflat in vizita de lucru la Manastirea Sfanta Maria – Techirghiol, Patriarhul Romaniei va aniversa implinirea varstei de 67 ani prin rugaciune. Impreuna cu Preafericirea Sa vor liturghisi: Arhiepiscopul Casian, Episcopii Visarion, Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul.



Patriarhul Daniel s-a nascut in 22 iulie 1951, in satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil in familia invațatorului Alexie și Stela Ciobotea. Patriarhul i-a avut mentori pe Pr. Dumitru Staniloae și pe Arhim. Cleopa Ilie.



In perioada 1974-1976 frecventeaza cursurile de doctorat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trufele sunt ciuperci comestibile, despre care cunoscatorii spun ca sunt un deliciu, foarte cautat in marile restaurante din Occident, mai cu seama in Italia și Germania. Sunt denumite și ”diamantele pamantului”, in special cele negre, iar in Romania, in ultimele decenii, au aparut numeroși adepți ai…

- Agenția Europeana de Mediu (European Environment Agency - EEA) a publicat recent raportul „State of Water” („Starea apelor”) in care estimeaza ca numai 40% dintre apele de suprafața europene sunt in prezent sanatoase[1]. Acest lucru arata ca statele membre nu și-au luat in serios angajamentul legal…

- Esecul Campioanei Mondiale din 2014, Germania, la actuala editiei a turneului final nu l-a indepartat pe selectionerul Joachim Low de nationala Germaniei, ci l-a apropiat si mai mult. Potrivit publicatiei Bild, tehnicianul neamt si-a prelungit contractul pana in anul 2022.

- Deși nu se numara printre favoritele la CM 2018, Islanda are un mare suporter: Jurgen Klopp. Managerul lui Liverpool spune despre cea mai mica națiune calificata la turneul final ca "asta demonstreaza ca n-ai nevoie de mulți oameni, ci de oamenii potriviți ca sa faci lucruri mari". Tehnicianul neamț…

- Funcția de director financiar-contabil al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț este scoasa la concurs pentru data de 11 iulie 2018. Dr. Cristina Iacob Atanasoaie, managerul interimar al spitalului spune ca deocamdata nu s-a inscris nimeni, anunțul fiind publicat in data de 15 iunie pe site-ul…

- Romario și Bebeto joaca la Astra Giurgiu. Gigi Mulțescu pregatește doi jucatori care poarta prenume celebre. Povestea lui Romario Moise și Bebeto Lupuleț. Romario Moise (22 de ani, mijlocaș ofensiv) Romario Moise, care a reușit deja sa marcheze in Liga I, chiar contra FCSB (august 2017: in total are…

- Olivia Steer i-a transmis lui Arafat ca in Germania il asteapta suma de 100.000 de euro, daca dovedeste existenta virusului rujeolic. "Pe Raed Arafat il asteapta, in Germania, 100.000 de euro daca dovedeste existenta virusului ruejolic. Restul e can-can", a scris vedeta, pe Facebook. Raed…

- Inculparea a avut loc in luna martie, dar a fost facuta publica joi, in aceeasi zi cu adunarea anuala a actionarilor Volkswagen din Germania. Winterkorn a demisionat la scurt timp dupa izbucnirea scandalului legat de vehiculele poluante, in SUA, in septembrie 2015. Procurorul general al SUA Jeff Sessions…