Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in conflictul armat in Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a intrat in conflictul armat cu Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE. „Ceea ce se intampla astazi nu este doar o alta campanie militara, un anumit…

- Serghei Kirienko, primul adjunct al sefului Administratiei prezidentiale ruse, a declarat sambata intr-un discurs pronuntat intr-o conferinta nationala a profesorilor, ca razboiul din Ucraina pe care Kremlinul a insistat pana acum sa-l numeasca „operatiune militara speciala” trebuie sa devina un „razboi…

- Rusia a intrat in conflictul armat in Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, spune ca Rusia a declanșat razboiul din Ucraina „impotriva propriei sale voințe” și ca „mulți au vrut sa ștearga Rusia ortodoxa de pe fața Pamantului”.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat duminica Germania ca duce un ”razboi hibrid” impotriva Rusiei, justificand oprirea totala a livrarilor de gaze catre Berlin prin comportamentul ”inamical” al acestuia in conflictul din Ucraina. Aceste declarații intervin intr-un moment in care relațiile…

- Rusia acuza Ucraina pentru explozia mașinii in care a fost ucisa fiica lui Alexander Dughin, un naționalist rus de extrema dreapta și aliat al președintelui rus Vladimir Putin. Autoritatile de la Kiev neaga acuzatiile.

- La șase luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, aproape toți ucrainenii cred intr-un final favorabil al conflictului. In ceea ce privește sprijinul acordat președintelui, noua din zece sunt de acord cu acțiunile sale. Conform unui sondaj realizat de grupul sociologic ucrainean „Rating”, 98% dintre…