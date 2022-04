Stiri pe aceeasi tema

- Este Joia Mare, astfel ca mai sunt doar cateva zile pana la Sfanta Zi de Paște! Recent, Patriarhul Daniel a transmis populației din Romania un mesaj de-a dreptul emoționant, facand referire la zilele pe care le traim in aceste momente. Iata ce a scris Inalt Prea Sfințitului Patriarh Daniel!

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane ii indeamna pe credincioși sa se roage pentru incetarea razboiului din Ucraina. In mesajul transmis de Paște, preafericitul Daniel mai spune ca toți trebuie sa impartașim celor din jurul nostru bucuria și pacea lui Hristos.

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, un mesaj crestinilor inainte de Paste. „Sarbatoarea Sfintelor Pasti ne indeamna pe toti crestinii sa impartasim celor din jurul nostru bucuria si pacea lui Hristos”, a transmis Patriarhul. Acesta le-a cerut oamenilor sa se roage pentru incetarea razboiului in Ucraina…

- In Pastorala de Sfintele Pasti 2022, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a indemnat la intensificarea lucrarii de ajutorare a celor care au nevoie de sprijinul nostru, inclusiv a refugiatilor ucraineni.

- 75 de refugiați din Ucraina sunt internați in spitale din Romania, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. In ceea ce privește raniții ucraineni, ministrul Sanatații spune ca in Romania au ajuns „foarte puține cazuri”, iar raniții sunt internați in spitale militare, noteaza hotnews.ro.Refugiații…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a adresat, luni, un nou mesaj de pace si de continuare a ajutorarii refugiatilor ucraineni care tranziteaza Romania. ″In contextul actual, marcat de violenta si multa suferinta in Ucraina, este necesara in continuare ajutorarea refugiatilor ucraineni care…

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, 24 februarie, un mesaj de solidaritate pentru ucraineni, spunand ca spera ca NATO sa gaseasca un dialog pacificator.BOR a anuntat ca are disponibilitatea de a i ajuta pe ucraineni. Apel la incetarea razboiului in Ucraina si rugaciune pentru paceBiserica Ortodoxa Romana,…

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…