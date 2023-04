Patriarhul Daniel a avut prima reacție in scandalul de la varful Bisericii Ortodoxe. Inaltul prelat i-a trimis o scrisoare Arhiepiscopului Teodosie, in care i-a reproșat ca „Produce tulburare in Biserica”. Șeful Bisericii a decis sa se implice direct in disputa dintre arhiepiscopul Tomisului si purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane dupa un schimb de replici […] The post Patriarhul Daniel ia atitudine in scandalul IPS Teodosie - Vasile Banescu. Cum va fi tranșata situația first appeared on Ziarul National .