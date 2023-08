Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana anunta ca se solidarizeaza cu victimele tragediei de la Crevedia, urmand sa acorde un sprijin financiar de 3.000 lei fiecarei familii cu victime ale acestui accident. „Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele exploziei petrecute sambata, 26 august 2023, in localitatea…

- Patriarhia Romana a transmis printr un comunicat de presa ca acorda un sprijin financiar de 3.000 lei fiecarei familii cu victime ale exploziilor de la Crevedia.De asemenea, Arhiepiscopia Bucurestilor se ofera sa sustina integral costurile legate de serviciile funerare ale persoanelor care au trecut…

- Patriarhia Romana anunta ca se solidarizeaza cu victimele tragediei de la Crevedia, urmand sa acorde un sprijin financiar de 3.000 lei fiecarei familii cu victime ale acestui accident. ‘Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele exploziei petrecute sambata, 26 august 2023, in localitatea…

- In urma exploziilor si incendiului de la o statie GPL din Crevedia au ars 8 case, iar alte 11 sunt afectate, a transmis președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan. Explozia de la Crevedia s-a vazut din Capitala. O sfera de foc la mai bine de 20 de kilometri - VIDEO El anunta ca tuturor…

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Update: Dupa prima explozie, in timpul interventiei pompierilor, s-a produs o a doua explozie. Mai multe persoane au fost ranite iar o alta a decedat urmare a unei explozii care a avut loc sambata seara la o statie GPL aflata pe DN1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. „Explozia care a avut…