- Patriarhia Romana spune ca slujba Sfintei Cununii a lui Valentin Dragnea a fost oficiata intr-un spațiu liturgic canonic, nu intr-unul inadecvat din punct de vedere religios așa cum s-a vehiculat in spațiul public, și nicio decizie a Sfantului Sinod nu a fost astfel incalcata."In legatura…

- "Slujba respectiva a fost in realitate oficiata conform canoanelor bisericești in Paraclisul "Sfantul Nicolae", situat intr-o cladire distincta din incinta "Palatului Snagov", precizeaza Patriarhia Romana intr-un comunicat primit la redacție. "Acest Paraclis se afla in administrarea Patriarhiei…

- Un copil a cazut din clopotnita unei biserici din Capitala. Intr-o clipa de neatentie, a alunecat si a cazut in gol de la 2 metri inaltime. Din primele cercetari se pare ca baiatul se afla cu familia la biserica, la slujba de duminica. Parintii au observat ca cel mic a disparut de langa ei si au…