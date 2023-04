Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii postului vamal Costești au supus verificarilor un microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce se deplasa din Letonia spre Republica Moldova și care transporta pasageri. In rezultatul controlului, printre lucrurile personale ale unui pasager a fost depistata o arma pneumatica, nedeclarat organului…

- 11.200 pastile fara acte de proveniența au fost descoperite in punctul de trcere a frontierei Palanca. Cazul a fost inregistrat ieri la intrarea in țara. Acțiunea a fost operata in comun de vamesii si politistii de frontiera din Republica Moldova si Ucraina.

- Peste doua mii de marțișoare nedeclarate, au fost descoperit de vameșii de la Leușeni intr-o mașina ce venea din Romania. Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un autoturism de model Mercedes-Benz GL500, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova, condus de un barbat de 31…

- Doua persoane au fost documentate la ieșirea din țara, pentru deținerea actelor false. Incidentele au fost inregistrate in punctele de trecere a frontierei Costești și Palanca, pe sensul ieșire din țara.

- Un moldovean a incercat sa scoata din țara 12 540 de țigarete, pe care le-a ascuns de la controlul vamal in autocarul de ruta, ce se deplasa din Republica Moldova spre Romania. Cazul a fost inregistrat ieri, 22 ianuarie, la vama Leușeni.

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus controlului de specialitate un microbuz ce se deplasa din Belgia spre Republica Moldova, transportand bagaje și colete neinsoțite. In rezultatul controlului vamal a fost depistat un lot comercial de parfumuri, toate nedeclarate organului vamal, anunța Serviciul…

- In punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 47.687 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 25.749 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 29.867, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…