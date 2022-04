Paște 2022. Programul magazinelor Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi, Mega Image, Auchan, Cora Toate magazinele și supermarket-urile din Romania vor funcționa dupa un alt program in perioada Paștelui. Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi, Mega Image, Auchan și Cora vor avea un program special de sarbatori, așadar clienții ar trebui sa ia in calcul ca de Paște cumparaturile sa fie facute din timp. De asemenea, tot in perioada Paștelui multe dintre magazine au oferte promoționale. Mare atenție insa la data de valabilitate a produselor pe care le cumparați. PROGRAM Lidl de Paște Lidl ofera anul acesta angajatilor din cele peste 320 de magazine doua zile libere de Paște Prima si a doua zi de Paste,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

