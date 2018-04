Stiri pe aceeasi tema

- Aradenii se vor duela cu: „U” BT II Cluj-Napoca (vineri; ora 13.00), MP Sport Timișoara (vineri; 19.30), Lions Craiova (sambata; 12.30), LPS Bihorul Oradea (sambata; 19.30) și LPS Tg. Mureș (duminica; 12.00). Reuninile de vineri și duminica au loc la Sala Polivalenta, iar cea de sambata la sala LPS.…

- Elevii antrenorilor Radu Bote și Marcel Vulpe au fost invinși la o diferența de doua goluri, scor 30-28, fiind pe locul 9 in clasament, cu 12 puncte. In etapa urmatoare, CSM Școlar Reșița va juca acasa, duminica, 18 martie, de la ora 12, cu Universitatea Craiova, ocupanta locului 5. Dupa…

- La disciplina viteza, in 5 și 6 mai, in orașul nostru are loc CN de juniori pe motodrom, intrecere care se incheie la Arad, in 13-14.10. In fine, secțiunea SuperMoto poposește pe Mureș cu etapele I și III a „Internaționalelor Romaniei” (5-6 mai, respectiv 13-14 octombrie). Adauga Comentarii…

- La intrecerea de pe semicercul din cartierul Bujac, gandita de prof. Ramona Korosi, au participat, atat la feminin, cat și la masculin, echipele: CS Inoan Arad, Unirea Santana și gazdele de la LPS, toate fiind declarate caștigatoare. Premii speciale au poposit in brațele lui: Daniel Luntraș,…

- Apelul la numarul de urgenta 112 a fost facut in jurul orei 18.30 chiar de catre victima incidentului. Barbatul a anunțat ca s-a rasturnat cu caiacul in raul Mureș, dar a reusit sa iasa din apa și sa ajunga pe o insula, intre Sambateni și Mandruloc. La fata locului a intervenit Detașamentul…

- Competiția este programata la sala Liceului cu Program Sportiv (catedra de handbal prof. Ramona Korosi și Adriana Inoan), situata in cartierul Bujac, cu incepere de la ora 9.00, reunind la start trei echipe de fete și tot atatea de baieți. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Aradeanul de 27 ani, clasat pe locul 75 ATP, a reusit 8 asi si doar doua duble greseli. Urmatorul adversar va fi Darian King (Barbados; 24 de ani; locul 191 in lume), care a profitat de neprezentarea francezului Jeremy Chardy (cap de serie numarul sapte), accidentat la incheietura mainii stangi.…

- Cu trei succese din 10 partide, Valbon are nevoie de minim trei succese, in condițiile in care in faza superioara se califica primele trei clasate. Diferența dintre ocupanta locului 3, CSȘ Ploiești, și gruparea de pe Mureș este de doar un singur punct. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…