„Pașaportul bateriei” pentru mașinile electrice din Europa? Mai multe companii germane, printre care și BMW, formeaza un consorțiu pentru a crea un „pașaport pentru baterii”. Scopul este de a se asigura ca producția lor nu depașește un anumit prag de emisii de CO2. Incetul cu incetul, ideea caștiga teren: bateria unei mașini electrice trebuie sa aiba o trasabilitate accesibila și componente „durabile”, […] The post „Pașaportul bateriei” pentru mașinile electrice din Europa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii incep sa realizeze cat de sufocata este tara noastra de poluarea creata de masinile clasice care consuma foarte mult combustibil, iar acest lucru a putut fi observat mai ales zilele trecute cand romanii au luat cu asalt benzinariile din intreaga tara. Tocmai de aceea, multi cetateni au inceput…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa inaspreasca metoda de masurare a emisiilor de dioxid de carbon ale mașinilor hibrid cu incarcare la priza, dupa criticile potrivit carora testele actuale dau rezultate de pana la patru ori mai mici decat emisiile din lumea reala, conform Reuters. Doua surse familiarizate…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa inaspreasca metodologia de masurare a emisiilor de CO2 pentru automobilele hibride de tip plug-in, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, dupa o serie de critici potrivit carora actualele teste dau rezultate de pana la patru ori mai mici…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa inaspreasca metodologia de masurare a emisiilor de CO2 pentru automobilele hibride de tip plug-in, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar, dupa o serie de critici potrivit carora actualele teste dau rezultate de pana la patru ori mai mici…

- Nebunia mașinilor electrice sau de ce nu navigam cu Nautilus. Iata o noua tema de disertație. Marile state ale lumii vorbesc despre nevoia de schimbare a autovehicolelor pe baza de carburanți. Trecerea acestora pe electric nu are avantul prevazut. Tema: “Mașinile electrice sau cum vor sa reseteze lumea”…

- Mașinile electrice sunt la mare cautare atat in Europa, cat și in țara noastra. Dovada stau vanzarile de la noi care au avut o creștere de 118% in 2021 fața de anul anterior. Statul incurajeaza din plin acest lucru prin programul Rabla, doar ca și de aceasta data de lovim de un mare minus și anume lipsa…

- Parteneriatul cuprinde 39 de participanti din 17 tari europene si va avea loc in perioada 2-10 februarie 2022 la Sarata Monteoru si Buzau Proiectul are loc in contextul cresterii migratiei si inaspririi tratamentului acordat migrantilor,refugiatilor si minoritatilor care conduc la ura,conflicte,discriminare.Scopul…