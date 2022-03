Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat noi norme privind certificatul digital de vaccinare impotriva COVID-19. In baza noilor norme, pașapoartele verzi ale persoanelor pana in 18 ani care s-au vaccinat impotriva noului coronavirus isi pastreaza valabilitatea, chiar daca minorii nu au facut si cea de-a treia doza.…

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care se aproba legea care permite statului roman sa vanda dozele de vaccin impotriva COVID-19, care reprezinta surplus. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Israelul va incepe sa permita intrarea tuturor turistilor, indiferent daca acestia au fost sau nu vaccinati impotriva COVID-19, de la 1 martie, a anuntat, duminica, biroul prim ministrului, relateaza Reuters. Intrarea in Israel va necesita in continuare doua teste PCR, unul efectuat inainte de zbor…

- Comisia Europeana a propus extinderea sistemului de certificate Covid in UE cu un an, pana la 30 iunie 2023, pentru a le permite celor care calatoresc sa continue sa foloseasca documentul pentru a intra in statele membre UE. “Virusul COVID-19 continua sa se raspandeasca in toata Europa și in acest stadiu…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani a inceput, miercuri, in Romania. 220 de cabinete de vaccinare pediatrice distribuite pe intreg teritoriul țarii sunt disponibile in acest moment, iar harta acestora poate fi consultata in platforma de programare. De astazi, de la…

- Dozens of French lawmakers have reported receiving death threats from suspected anti-vaccination protesters, as parliament starts to debate legislation that would require people to show proof of vaccination to go to a restaurant or cinema or take the train, according to Reuters. The new law which would…