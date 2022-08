Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat, miercuri, noi imagini de pe santierul pasajului Oltenitei – Popesti Leordeni de pe Centura Capitalei. Potrivit sursei citate, acesta este in graficul asumat de catre antreprenor si va fi dat in trafic la finalul…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis, marti ca a fost emisa autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor pentru Lotul II Nord al Autostrazii A0, km 20+000 – km 39+000.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat in acest weekend noi imagini de pe santierul pasajului Domnesti, urmatorul care ar putea fi deschis pe Centura Capitalei.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis noi imagini de pe santierul Autostrazii Bucurestiului A0 Sud. Acesta anunta ca i-a solicitat antreprenorului sa creasca numarul de muncitori si de utilaje in santier, in asa fel incat sa se respecte graficul si termenul…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, informeaza ca pe santierul pasajului Domnesti, urmatorul care ar putea fi deschis pe Centura Capitalei, se pastreaza un ritm bun de lucru, fiind incepute lucrarile de armare, cofrare si turnare ale grinzii de coronament la rampa…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat, joi, noi imagini de pe santierul pasajului denivelat superior DN 21 – Drajna. Potrivit acestuia, constructorul isi mentine angajamentul de a finaliza lucrarile inainte de termen.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat, marti, noi imagini de pe santierul pasajului Oltenitei – Popesti Leordeni de pe Centura Capitalei. Potrivit sursei citate, pana acum a fost montat peste jumatate din tablierul metalic necesar pasajului.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Irinel Scriosteanu a publicat, marti, noi imagini de pe santierul pasajului denivelat superior DN 21 – Drajna. Potrivit acestuia, dintre cei 214 piloti necesari pasajului, s-au forat, armat si turnat deja 46%, adica 98 de piloti.