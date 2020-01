Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta pe aeroportul Otopeni, dupa ce au aparut suspiciuni ca un pasager israelian ar putea fi infectat cu virusul din China. El a fost preluat cu ambulanța și transportat la Institutul Matei Balș din Capitala. Pana la urma s-a dovedit ca a fost alarma falsa.

- Romania ia primele masuri pentru a preveni eventualele imbolnaviri cu noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 17 oameni. Specialistii in sanatate publica si boli infecțioase care s-au...