Pașa Parfeni a dat peste escroci pe Internet Interpretul Pasha Parfeni anunța ca a fost la un pas sa devina victima unei escrocherii pe internet, dupa ce a incercat sa vinda o masa din lemn masiv pe o platforma de vinzari și cumparari online. Parfeni spune ca escrocii l-ar fi contactat la scurt timp dupa ce a facut public anunțul. Singura condiție impusa a fost ca banii sa fie transferați in contul lui Parfeni prin intermediul Poștei Mold Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au ”perchezitionat 15 locuri pe intreg teritoriul” al Germaniei, din cauza unor ”presupuse infractiuni comise de catre membri ai Ultimei Generatii”, in cadrul unei anchete cu privire la ”formarea sau sustinerea unei organizatii criminale”, a anuntat Parchetul din Munchen. Sapte membri ai…

- Persoanele singure apeleaza din ce in ce mai mult la Internet pentru a-și gasi perechea, cu peste 300 de milioane de oameni din intreaga lume incercandu-și norocul pe aplicațiile de intalniri. Unii gasesc ceea ce spera. Dar pentru alții, poveștile despre intalnirile online au finaluri foarte diferite.De…

- Pasionatii de motociclete au ocazia sa vada pana in 28 mai, la etajul I din centrul comercial din Sibiu, una dintre cele mai rare motociclete din tara si din strainatate, un Triumph GP 500, detinut si restaurat de Ovidiu Popartan, organizator al expozitiei Sibiu Bike Show Promenada Mall si Transilvania…

- Salariații din Portugalia pot, incepand de luni, 1 mai, sa intre in concediu medical de trei zile in baza unei simple ”autodeclaratii” de boala, depus pe Internet sau la telefon, o masura menita sa deblocheze Serviciul National portughez de Sanatate (SNS), o masura care are ca scop sa le usureze viata…

- Intr-o postare in mediul online, iubita lui Codin Maticiuc a marturisit de ce a fost criticata. Ana Pandeli a luat atitudine și a explicat ca iși crește copiii dupa cum crede ea ca e mai bine. Alaturi de Codin Maticiuc, Ana Pandeli are doua fetițe, Smaranda e fiica cea mare, iar Ilinca e mezina. Dintr-o…

- Renumitul ziarist Cristian Tudor Popescu a comis o gafa uriasa chiar in Ajunul Paștelui. Care este greșeala fabuloasa a lui CTP facuta pe internet. Mesajul greșit al jurnalistului i-a alertat pe cititori. Ce s-a intamplat. CTP, gafa pe rețeaua sociala. Ce a spus despre Sfantul Ioan Botezatorul Jurnalistul…

- Recent, Liviu Dragnea a surprins pe toata lumea, dupa ce și-a lansant o emisiune culinara pe propriul canal de Youtube. Afla din randurile de mai jos care a fost reacția mult așteptata a uneia dintre cele mai renumite bucatarese din mediul online.