- BCS, urmat de PAS și Partidul Șor ar accede in Parlament daca duminica viitoare ar avea loc alegerile. Așa arata datele sondajul este realizat in cadrul Barometrului „Romania - Republica Moldova”, realizat de ISPRI și IDIS Viitorul, pe un eșantion de 1134 de persoane.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care instituie ca ziua de 15 februarie sa fie declarata Ziua nationala a lecturii. Aceasta zi are ca scop incurajarea lecturii in randul populației. Asta va presupune ca muzeele, bibliotecile publice si institutiile cu atributii in domeniul educativ…

- Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania – ACAROM a luat act cu surpindere de intentia autoritatilor nationale de a introduce o taxa de solidaritate in cuantum de 1% din Cifra de Afaceri (CA) a companiilor cu CA de peste 100 de milioane de euro. In contextul economic actual, in fapt o intersectare…

- In cazul alegerilor anticipate, aceleasi partide ar accede in Parlament ca si la alegerile din 11 iulie. Potrivit agentiei Infotag, despre acest lucru arata datele unei cercetari socio-politice realizate de iData, transmite Știri.md. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, 32,2%…

- Directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea, a fost demis de Parlament, dupa ce in plen a fost prezentat Raportul de evaluare a activitații CNA pentru perioada ianuarie 2016 - septembrie 2021. Ruslan Flocea nu s-a prezentat in fața deputaților, menționand mai devreme ca audierile…

- Fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate au facut o retrospectiva a primelor 100 de zile de activitate in Parlament și au prezentat cele mai importante legi votate de fracțiunea PAS. „Fracțiunea PAS a primit in scrutinul din vara un sprijin colosal. Aceasta incredere se reflecta și in așteptarile…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, marti, dupa discuțiile cu PNL și UDMR pe tema obligativitații certificatului verde in cazul unor categorii de angajați, ca legea care urmeaza sa intre la vot in Parlament ar trebui sa conțina criterii de introducere și renunțare a certificatului verde in…