- Alexei Navalnii a fost mutat in secția-spital a coloniei penitenciare in care se afla dupa ce i-au fost depistate simptome ale unei boli respiratorii. Opozantul rus, care a intrat in greva foamei de saptamana trecuta, ar fi fost testat și pentru coronavirus, potrivit The Guardian, citeaza digi.ro.

- Se numara printre cele mai iubite artiste și a trecut prin cea mai urata experiența. Care este acum starea de sanatate a cantareței Celia, dupa ce a fost internata doua saptamani cu Covid-19? Frumoasa artista le-a spus totul fanilor din mediul online.

- Alexei Navalnii risca sa-si piarda un picior, dupa ce starea sa de sanatate a inceput sa se deterioreze in colonia penitenciara unde principalul opozant al lui Vladimir Putin executa o pedeapsa de doi ani si jumatate, informeaza The Moscow Times, transmite digi24.ro.

- Parma a pierdut pe teren propriu cu liderul Inter Milano, scor 1-2, A®n runda #25 din Serie A, A®ntr-o partidAƒ A®n care Dennis Man (22 de ani) a A®nceput ca titular pentru prima datAƒ, dar a fost A®nlocuit la pauzAƒ de celAƒlalt romA¢n din echipAƒ, Valentin MihAƒilAƒ (21 de ani). Dennis Man, jucAƒtorul…

- Soțul Alinei Laufer a vorbit pentru revista VIVA ! despre starea de sanatate a gemenilor sai, nascuți prematur. Alina Laufer se afla inca internata in spital și are voie sa iși vada copiii, doar 10-15 minute pe zi. „Copiii sunt pe cale sa fie OK. Am avut și am in continuare foarte mari emoții. S-au…

- Oficialii ruși au declarat duminica ca opozantul Alexei Navalnii se afla intr-o colonie penitenciara din regiunea Vladimir, la trei ore distanța de Moscova, unde va petrece urmatorii doi ani și jumatate. Vezi și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD stagneaza USR-PLUS si AUR isi conserva…

- Printre cei deținuți in confruntarile de la Moscova s-a aflat și Daniel Agger. Era un rus fan Liverpool care și-a schimbat numele in 2009, devenind„ „copia” fostului fotbalist danez. „Nu am fost eu cel arestat in Rusia. Sunt in Spania”, a spus și adevaratul Agger. Arestarea lui Alexei Navalnii, aprigul…

- Medicii de la Spitalul clinic nr. 122 ”L. G. Sokolov” din Sankt Petersburg au remarcat o imbunatațire a starii de sanatate a artistei poporului URSS, Alisa Freindlich, care a fost diagnosticat cu coronavirus. Despre acest lucru a anunțat joi pentru TASS Serviciul de presa al instituției medicale. ”Totul…