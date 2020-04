Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii britanici sunt obligati sa importe mana de lucru pentru culegerea fructelor si legumelor, inclusiv din Romania, pentru a face fata in timpul restrictiilor impuse in Regatul Unit. Muncitorii sunt adusi cu avioane charter speciale. Primul avion pe ruta Bucuresti Londra Stansted va…

- Marea Britanie are nevoie de muncitori sezonieri din Romania, pentru agricultura. Aglomerația de pe aeroportul din Cluj cu miile de muncitori plecați la munca in Germania, urmata de alte masuri restrictive luate de autoritați ingreuneaza insa exportul de munca catre Anglia, considera Dan Mihalache,…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat ca are semnale ca fermierii britanici ar avea nevoie de muncitori sezonieri, numai ca, deocamdata, in condițiile pandemiei de coronavirus și ale controverselor generate de plecarea muncitorilor romani in Germania, n-ar vrea sa implice statul…

- Primele grupuri de romani au ajuns deja in Germania, mulți pentru culesul sparanghelului. 530 de persoane din Romania au ajuns joi la Dusseldorf și Berlin și au fost deja planificate alte zboruri catre Duesseldorf, Karlsruhe, Leipzig, Nuremberg și Frankfurt. Romanii au plecat de pe Aeroportul din Cluj,…

- Romania se afla in a 45-a zi de la primul caz de infectare confirmata cu noul coronavirus, insa dupa cazurile confirmate oficial graficul infectarilor din țara noastra e mai degraba pe la jumatate fața de marile state din vestul Europei in același punct. Un fenomen strans legat și de numarul de teste…

- Ordonanța militara cu numarul 8, anunțata in aceasta searade Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne vine cu precizarii clare incazul romanilor care vor sa plece la munca sezoniera, peste granița. Zborurile pentrutransportul muncitorilor catre ale state se face cu avizul autoritaților dințara respectiva.„…

- Incepand de vineri, 3 aprilie, ora 00.00, ora Romaniei, toate persoanele care vor sosi in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi plasate in carantina instituționalizata (in centrele special create) pentru o perioada de 14 zile, anunța Ambasada Romaniei de la Londra,…

