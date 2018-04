Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Antena 3 a obținut, pe surse, rezultatele alegerilor de la Congresul PSD. Viorica Dancila este noul președinte executiv al social democraților, potrivit surselor din interiorul partidului. Premierul...

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- "Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie in partid ar presupune sa fac si acolo munca in plus. Eu deja sunt presedinte al organizatiei femeilor social-democrate, aceasta imi permite sa fiu in Biroul Permanent National. Este suficient…

- "In 2018, PSD are un lider care nu se va legitima niciodata printr-o competitie corecta si deschisa ca cea de la Congresul din 2010, ci prin aranjamente de culise si prin cumpararea sprijinului. Imi pare rau ca PSD nu se mai comporta ca un partid de stanga modern, ci a fost intors cu forta la ideile…

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- "In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata . In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :…

- Penitenciarul de la Fleury Merogis, situat in suburbiile sudice ale Parisului, a fost vineri scena unor violente in care au fost implicati gardienii care protesteaza contra conditiilor existente in inchisorile din Franta si forte de politie, transmite Reuters.Ciocnirile din fata inchisorii…