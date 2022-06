Partidul lui Macron se așteaptă la o victorie fără glorie, în turul doi al alegerilor din Franța Partidul președintelui Macron se așteapta la o victorie fara glorie, in turul doi al alegerilor parlamentare din Franța. Alegerile legislative au fost planificate in doua tururi, la datele de 12 iunie și 19 iunie 2022. La 12 iunie, peste jumatate dintre cei 48 de milioane de alegatori au lipsit de la vot. Acest absenteism masiv se va repeta și la 19 iunie, estimeaza analiștii politici. Sectiile de votare se deschid la ora 06.00 GMT si se inchid la ora 16.00 GMT. Fac insa exceptie secțiile din orașele mari, unde se va putea vota pana la ora 18.00 GMT. Imediat dupa acel moment vor fi anunțate primele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

