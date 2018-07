Liderul LREM, Christophe Castaner, a declarat in comisia senatoriala care investigheaza acest incident ca Vincent Crase a fost concediat dupa ce procurorii au deschis o ancheta in luna iulie.



Alexandre Benalla, un apropiat al lui Macron, a fost demis si acuzat de violenta dupa ce a fost filmat lovind protestatari la manifestatiile de 1 Mai, unde ceruse permisiunea sa asiste impreuna cu fortele de ordine, in calitate de observator. Alaturi de Benalla au fost acuzati si pusi sub control judiciar alti patru suspecti, printre care Vincent Crase, angajat al partidului 'La Republique En…