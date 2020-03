Partidele politice din Cugir și-au desemnat candidații pentru fotoliul de primar, la alegerile locale din iunie 2020 Cu aproximativ trei luni inaintea scrutinului electoral pentru alegerile locale, formațiunile politice de la poalele Draganei și-au stabilit deja cele mai potrivite nume pentru funcția de primar al orașului Cugir. Potrivit datelor pe care le deținem pana in prezent, partidele constituite la nivel local care vor trimite in batalia electorala candidați pentru primarie sunt: Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, ProRomania și Uniunea Salvați Romania (USR). Mai exista o propunere de candidat, dar care este susținuta de PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) filiala Alba,… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima monografie dedicata regiunii Oltenia, "Oltenia. Evolutie social-istorica si patrimoniu cultural", realizata dupa o selectie de texte publicata in anul 1943 si cu un studiu introductiv semnat de presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a fost publicata in editie bilingva - romana si engleza…

- Ne dorim o țara in care fiecare dintre noi sa aiba o viața de calitate, construita de cetațeni activi și responsabili, care iși aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunitați puternice. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care asigura cadrul și sprijinul necesar pentru construirea…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred intr-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezinta o forța, iar in Județul Alba avem o organizație puternica. Colegul nostru,…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred intr-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezinta o forța, iar in Județul Alba avem o organizație puternica. Colegul…

- Sub genericul „Matematica= Teorie+ Exercițiu + Exercițiu + Exercițiu ….” , in data de 25 aprilie 2020, incepand cu ora 11.00 se va desfașura la Cugir ediția a XI-a a concursului interjudețean de matematica „Memorialul Ioan Mariș”. Concursul va avea loc doar in doua locații, Universitatea de Vest din…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Dr. Teodor Holhoș iși anunța intenția de a candida pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și in Județul Alba de Mihail David. Dr. Teodor Holhoș iși anunța intenția de a candida pentru…

- Sala „Vointa“ a gazduit astazi editia a sasea a Memorialului „Paul Stuparu“, competitie de handbal mixt, organizata de Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Craiova, in colaborare cu Directia Judeteana de Sport si Tineret Dolj si Asociatia Sportiva PRO EFS Craiova. La start s-au regasit 13 formatii…

- Pe 4 decembrie, in așteptarea marii sarbatori a Nașterii Domnului, Universitatea din Pitești a gazduit atelierul duhovnicesc: „Ofera-mi, tinere, inima ta!”. Paraclisul Universitar „Intampinarea Domnului” din Piteșt, in colaborare cu Facultatea de Științe ale Educatiei, Științe Sociale si Psihologie…