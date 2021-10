Stiri pe aceeasi tema

- Partidele politice au primit aproape 39 de milioane de lei subvenții in luna octombrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. De asemenea, AEP a inregistrat fuziunea prin absorbție dintre USR și PLUS, Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate fiind radiat din Registrul partidelor politice. Cea…

- Liberalii sunt chemați primii, luni, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea formarii viitorului guvern, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențiala. De la ora 13.00 sunt invitați reprezentanții PSD, iar de la ora 14.00 cei ai USR. „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1)…

- Partidele politice vor primi inca 100 milioane de lei la rectificarea bugetara, subventia urmand sa atinga valoarea record de 265 milioane de lei. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Guvernului sa renunte la intentia de a aloca 100 milioane de lei partidelor politice prin proiectul de rectificare…

- AEP a publicat marți lista cu subvențiile acordate partidelor politice in luna august 2021. PSD a primit cei mai mulți bani, 3,35 milioane de lei, iar Partidul Pro Romania a incasat puțin peste 126.000 de lei. Valoarea totala depașește 8,7 milioane de lei. Partidul Social Democrat a primit in luna august…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, ca valoarea subventiilor virate in contul fiecarui partid politic in luna august se ridica la suma de 8.702.599,55 lei. Partidul Social Democrat a primit suma de 3.350.675,59 de lei, Partidul National Liberal - 2.840.529,22 de lei, Uniunea Salvati…

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43...

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. PSD a primit 35,44 milioane…