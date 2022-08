Stiri pe aceeasi tema

- Partidele vor primi si mai multi bani de la bugetul de stat, bani publici, dupa rectificarea bugetara. Biroul de presa al Guvernului a confirmat pentru Europa Libera ca Autoritatea Electorala Permanenta va primi suplimentar, dupa aprobarea rectificarii bugetare, suma de 24,4 milioane de lei (aproximativ…

- In urma rectificarii bugetare, partidele vor primi și mai mulți bani. Biroul de presa al Guvernului a confirmat pentru Europa Libera ca Autoritatea Electorala Permanenta va primi in plus, dupa aprobarea rectificarii bugetare, nu mai puțin de 24,4 milioane de lei. Demersul vine in urma solicitarii Autoritații…

- Partidele vor primi și mai mulți bani de la bugetul de stat, bani publici, dupa rectificarea bugetara. Biroul de presa al Guvernului a confirmat pentru Europa Libera ca Autoritatea Electorala Permanenta va primi suplimentar, dupa aprobarea rectificarii bugetare, suma de 24,4 milioane de lei (aproximativ…

- AEP a virat, in august, in conturile partidelor aproape 17 milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost virați in conturile PSD, respectiv peste 6,5 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Instituția Prefectului Botoșani a inaintat catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației și Ministerul Finanțelor, un proiect de Hotarare de Guvern și o nota de fundamentare privind alocarea unei sume de bani din fondul de intervenție la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul…

- A fost ratificat Memorandumul de ințelegere dintre Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara de 150 de milioane de euro pentru țara noastra. Asistența macrofinanciara din partea UE are doua componente: 30 de milioane de euro – grant și 120 de milioane de euro – imprumut. Ajutorul…

- Deocamdata, 5 milioane de euro au venit in Moldova de la partenerii europeni pentru asistența in depașirea crizei refugiaților, a spus președintele Maia Sandu. Platforma de Sprijin pentru Moldova a strins 695 de milioane de euro in aprilie de la 36 de țari donatoare și noua organizații internaționale.…

- Calea Ferata nu mai are restante salariale. 31 mai este ziua in care a fost transferata ultima transa pentru remunerarea muncitorilor care nu si-au primit lefurilor pentru lunile precedente. Suma totala a salariilor achitate depaseste doua milioane de lei.