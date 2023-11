Stiri pe aceeasi tema

- Ambele prim-divizionare de baschet ale Clubului Sportiv Municipal Targu Mureș au programate, sambata, meciuri dificile in Ligiile Naționale. Fetele, aflate la primul lor sezon in primul eșalon, vor intalni, de la ora 14.00, in deplasare, pe Rapid București, intr-o partida contand pentru cea de-a treia…

- Karatiștii de la Bistra au participat in perioada 26-29 octombrie 2023 la Campionatul European de Karate IKU care a avut loc in Slovenia. La aceasta competiție au concurat peste 1200 de sportivi din 20 de țari. Competiția a avut ca probe – kata individual, kumite individual, kata echipe, kumite echipe…

- Bianca Holban a mai caștigat argintul la sol și bronzul la individual compus Ana-Maria Banu a obținut medalia de bronz la sol, junioare II nivel 4 Campionatul Național individual de gimnastica artistica al junioarelor III, II și I care a avut loc la Deva, in zilele de 28 și 29 octombrie, s-a incheiat…

- La Izvorani, acolo unde se afla in cantonament pentru Campionatul European de Cadeți de la Koper, Slovenia, din 28 – 29 octombrie, judoka de la CS Unirea Focșani au participat la Campionatul Național de judo pe echipe U 21 și Campionatul Național Ne Waza, competiții care au avut loc sambata, 14 octombrie…

- Lipsa de orez face ca prețurile sa creasca in in toata lumea. Specialiștii spun ca lucrurile s-ar putea inrautați in perioada urmatoare. Acest aliment a ajuns sa fie tot mai scump, la nivel global și multe țari se lupta pentru a face provizii, dupa ce o interdicție parțiala a exporturilor de catre India…

- Comunicat de presa Drepturile tale sunt respectate? In fiecare an, Consiliul Național al Elevilor verifica respectarea normelor Statutului Elevului prin intermediul RISEN (Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Național), un chestionar dedicat atat elevilor,…

- Centrul Național Anticorupție (CNA) anunța ca a pornit, in luna iulie curent, 25 de cauze penale care vizeaza fapte de corupere pasiva, corupere activa, trafic de influența, abuz de serviciu, imbogațire ilicita, finanțare a partidelor politice și falsificare a probelor prin prisma actelor de corupție.…