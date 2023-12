Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Moldovei a adresat felicitari lui Donald Tusk, cu ocazia numirii in funcția de premier al Poloniei. Mesajele au fost transmise de Maia Sandu si Dorin Recean. Maia Sandu a menționat in adresarea sa ca Moldova apreciaza parteneriatul puternic cu Polonia. In opinia sa, Chișinaul și Varșovia…

- Parlamentul de la Varșovia l-a susținut pe Donald Tusk sa devina prim-ministru al Poloniei luni (11 decembrie), punand capat a opt ani de guvernare naționalista și aducand țara pe calea dezghețului relațiilor cu Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Tusk a obținut voturile a 248 de parlamentari, in timp…

- Liberalul pro european Donald Tusk a primit luni votul de incredere al parlamentului polonez pentru postul de premier, dupa opt ani de guvernare a conservatorilor din Partidul Lege si Justitie PiS care au fost permanent in conflict cu Bruxellesul pe tema statului de drept, transmite Reuters. Liberalul…

- De saptamana viitoare, fostul premier polonez Donald Tusk iși va relua, cel mai probabil, funcția din fruntea guvernului de la Varșovia și va avea o intalnire cu Consiliul European din Bruxelles, pentru ceea ce se anunța a fi o intalnire dificila a liderilor UE, scrie Politico.

- Plenul Senatului a decis, miercuri, ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL). S-au inregistrat 90 de voturi „pentru”, doua voturi „contra”, iar trei senatori nu au votat. Anterior, Comisia Juridica a Senatului a votat in unanimitate solicitarea procurorilor. Anchetatorii il suspecteaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele de eliberare din functie a mai multor procurori si numirea acestora in functia de judecatori. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat urmatoarele decrete: * privind eliberarea din functia de procuror a lui Cosmin-Florin Van…

- Viceprimarul municipiului Iasi, Cezar Baciu, isi pierde functiile din administrația locala, dupa ce a pierdut procesul privind excluderea sa din USR. Astazi, instanța a decis ca Baciu a fost exclus legal din USR, astfel ca iși va pierde funcția de consilier local și, implicit, pe cea de viceprimar.…