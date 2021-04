Parlamentul german a adoptat o lege care permite excluderea Huawei din proiectele 5G Parlamentul german a aprobat vineri o noua lege privind securitatea in sectorul digital, care creeaza cadrul legal ce va putea permite excluderea companiei chineze Huawei din realizarea retelei 5G a Germaniei, relateaza agentia DPA. Actul normativ ii va permite Ministerului de Interne german sa excluda un producator din proiectele considerate relevante pentru securitatea nationala daca respectiva companie este controlata de un guvern strain ori daca ea a fost implicata in activitati considerate periculoase. Pana in prezent abordarea guvernului german era axata pe angajamentele care confereau incredere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

