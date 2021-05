Parlamentul francez a aprobat un proiect de lege privind schimbările climatice Adunarea Nationala a Frantei a aprobat marti un amplu proiect de lege privind schimbarile climatice care va interzice extinderi ale aeroporturilor, sistemele de incalzire pe terase si va reduce risipa de ambalaje, relateaza Reuters.



Franta isi propune sa reduca emisiile care provoaca efectul de sera cu 40% pana in 2030 comparativ cu nivelurile din 1990, dar activistii de mediu sustin ca eforturile nu sunt suficiente. Intr-o hotarare importanta din februarie, un tribunal a decis ca Franta trebuie sa faca mai multe eforturi pentru a combate schimbarile climatice.



Dupa peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

- Franța va contribui cu pâna la 4 miliarde de euro la recapitalizarea companiei Air France-KLM și va depași dublul pachetului de 14,3% deținut în prezent, conform planurilor anunțate marți, cu aprobarea Uniunii Europene, relateaza Reuters și Mediafax.Guvernul francez va converti un…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile…

- Adunarea Nationala, camera inferioara a legislativului francez, a aprobat marti introducerea in textul legii fundamentale a statului francez a prevederilor legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Daca vor fi aprobate si de Senat, presedintele Emmanuel Macron va convoca un referendum national…

- Bagheta – un amestec de faina, apa, drojdie și un pic de pricepere – este la fel de mult un simbol al Franței pe cat e și Turnul Eiffel și s-ar putea alatura in curand listei UNESCO de comori culturale, relateaza agenția Reuters, citata de HotNews . Brutarii francezi spun ca bagheta tradiționala, cumparata…

- Un alt vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer a declarat, luni, ca vaccinul dezvoltat de Johnson & Johnson urmeaza sa fie aprobat curand in Europa, transmite Reuters.