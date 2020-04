Parlamentul European va adaposti in una dintre cladirile sale din Bruxelles, incepand din 29 aprilie, femei aflate in situatie de vulnerabilitate, a anuntat vineri presedintele institutiei, David Sassoli, potrivit cotidianului belgian La Derniere Heure si agentiei de presa EFE.



"In aceasta perioada dificila, institutiile au datoria de a da dovada de solidaritate si de a-i ajuta pe cei aflati in prima linie contra excluziunii sociale'', a afirmat Sassoli in timpul unei vizite in cladirea Helmut Kohl a Parlamentului European.



Aceasta cladire va fi utilizata drept…