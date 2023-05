Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Suma totala a asistenței macrofinanciare in curs de desfașurare se ridica la 295 de milioane euro – Guvernul orientat spre reforme poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții PE a votat suplimentarea ajutorului macrofinanciar…

- Comunicat de presa de la Biroul de presa la PE Cancelarul Olaf Scholz a discutat cu eurodeputații in cadrul seriei cu tema „Aceasta este Europa”, pledand pentru o Europa unita, capabila de schimbare pentru a-și asigura locul in lumea de maine. Cancelarul german a subliniat ca Europa are o responsabilitate…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Marți, PE va vota suplimentarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova cu 145 de milioane euro pentru a ajuta țara sa acopere o parte din nevoile sale de finanțare in 2023. Sprijinul, in valoare de 45 de milioane euro sub forma de granturi și pana la…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Intre 1990 și 2020, au fost defrișate suprafețe care depașesc ca marime aria Uniunii Europene; consumul intern al Uniunii este responsabil pentru circa 10% din despaduriri Noile norme acopera bunuri și produse derivate din bovine, cacao, cafea, ulei de palmier, soia,…

- Comunicat de presa de la PE Noile norme abordeaza riscurile legate de noile tehnologii și creșterea vanzarilor online Consumatorii vulnerabili, cum ar fi copiii și persoanele cu dizabilitați, vor fi mai bine protejați Produsele periculoase vor fi eliminate rapid de pe piața, iar procesul de rechemare…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Noul obiectiv al UE pentru 2030 va crește cu 15% capacitatea absorbanților de carbon din UE – Obiective obligatorii la nivel național pentru 2030 pentru toate țarile Uniunii Europene – Imbunatațirea guvernanței și a monitorizarii, inclusiv…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Reformele deja convenite de liderii Parlamentului, „un prim pas necesar” Sancțiuni disuasive pentru incalcarea Codului de conduita al eurodeputaților, inclusiv sancțiuni financiare Calatoriile efectuate de țari terțe ar trebui sa faca obiectul unei aprobari prealabile…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE – Statele membre ale UE trebuie sa ia in considerare in mod serios trimiterea de avioane de lupta occidentale in Ucraina – Activele rusești inghețate de UE ar trebui folosite pentru a reconstrui Ucraina – Sancțiunile UE impotriva Moscovei și aliaților sai trebuie…