Parlamentul European și Parlamentul României, în galben – albastru Nu mai e un secret pentru nimeni ca, pentru prima data dupa mult timp in istorie, europenii, dar nu doar, sunt uniți in solidaritate și umanitate pentru Ucraina. Oamenii simpli au dovedit ca pot sa faca minuni, o mobilizare fara precedent a imbunatațit viața și tranzitul refugiaților, Europa a sarit cu ce-a putut sa ajute, multe persoane ori instituții au arborat, la propriu sau virtual, steagul galben – albastru al Ucrainei. Ba, și poporul rus a ieșit in strada sa strige ca e impotriva razboiului. Acum, și Parlamentul European a arborat in curtea instituției drapelul Ucrainei, alaturi de cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

