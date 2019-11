Parlamentul European si-a exprimat joi "profunda preocupare" in legatura cu un proiect de lege din Polonia care ar introduce practic pedeapsa cu inchisoarea de pana la trei ani pentru predarea educatiei sexuale in scoli si a cerut parlamentului de la Varsovia sa respinga acest proiect, relateaza dpa. O rezolutie adoptata cu o larga majoritate de eurodeputati denunta textul legii drept un "viraj catre dezinformarea tinerilor si stigmatizarea si interzicerea sexualitatii in educatie". Rezolutia "incurajeaza toate tarile UE sa asigure o educatie sexuala completa si adecvata varstei". Asociatia poloneza…